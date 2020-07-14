村長鄭鵬豐（右）說，生態園區規劃位置，距離文蛤養殖區僅180公尺、漢寶牧場450公尺，日後所產生的汙水，如果都流到養殖區內，以後誰還敢買漢寶的海產。 （吳建輝攝）

農業處長邱奕志（右三）也在會議前抵達現場，與當地居民交流意見，尋求共識。（吳建輝攝）

議員陳一敦認為，如何在養殖用水、以及生態維護之間取得平衡，縣府應該多加努力與居民取得共識。（吳建輝攝）

彰化縣政府今在芳苑鄉漢寶村舉辦新建「彰化縣生態保育教育園區」意見交流會，但2017年化溪州舉辦的可愛動物園區說明會，遭當地居民反彈甚至引發流血衝突，縣府今擇地選在漢寶新建，同樣引發當地居民不滿，認為園區設置在養殖區，汙水流出以後誰敢買漢寶海產，認為縣府應三思，另擇位置。

農業處長邱奕志說，員林的流浪動物收容中心因水土跑持，只能收容251隻犬隻，目前還有近一半的收容量，因中央補助經費要求必須設置照護動物區，若未設置將收回經費，因此規劃生態教育園區，也允諾當地居民，未來不會有大量流浪犬隻進駐。

漢寶村長鄭鵬豐表示，芳苑漢寶這邊因為相較偏僻，除了常常有不肖業者在這邊傾倒廢棄物，幾乎每天有人到這裡棄養犬隻，社區長輩常常被流浪狗追趕，跌倒發生危險，縣府美意設置收容中心他們樂見其成，但規劃在村內的文蛤養殖區、漁場附近，讓人匪夷所思。

漢寶社區發展協會理事長林金泉說，站在社區營造及觀光立場來講，收容區基地設置在舊的漢寶雷達站，儘管該處已經廢棄已久，但仍有7、80年以上的歷史，富有文化價值，將其拆除蓋收容所，有點本末倒置的感覺。

在地議員陳一敦表示，漢寶近年來在很多人的打拼下，變得很不一樣，觀光近幾年也逐漸有了起色，目前居民最擔心的就是水源，儘管有設置汙水處理廠，能回收再利用，因此如何在養殖用水、以及生態維護之間取得平衡，縣府應該多加努力與居民取得共識。

農業處長邱奕志會後，今天到漢寶來就是希望可以跟當地民眾一同集思廣益，尋求共識，目前民眾心中最大的疑慮就是水源，及擔心會有大量流浪狗進駐，這部分在會中也都有與居民來做說明，解除民眾心中疑慮。

彰化縣生態保育保育園區，縣府目前爭取到9千8百多萬經費，預計設置漢寶村濱海的海巡廢棄雷達站，該地面積約5分地，圈區內除了設置可愛動物區外，還有蝴蝶館、植物館、潮間帶生物館，以及運動廣場等處所，未來提供居民及觀光使用。

(中時 )