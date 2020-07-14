台南市政府環保局為減少垃圾量降低焚化爐的負荷，13日執行擴大垃圾強制分類稽查，共計稽查1088袋，發現有回收物的垃圾包高達269包，比例高達24.7％還針對垃圾包中超過3件以上回收物，經勸導仍不聽勸者告發處分11張，環保局呼籲民眾落實垃圾分類，資源回收物及廚餘不可丟入一般垃圾中，否則將依《廢棄物清理法》處1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局長謝世傑表示，台南市資源回收的管道非常多元，資源回收物可交給環保局資收車或個體業者，也可到村里回收站、各區清潔隊或5處慈濟環保回收站參加兌換活動，請市民朋友落實垃圾分類，資源回收物及廚餘不要丟入一般垃圾中。

環保局強調，一般垃圾中常見的資源回收物，以便當盒、紙杯等紙容器為最多，高達24.7％；不少民眾被坊間謠傳誤導，認為紙容器不需回收，但該局籲請市民，紙容器仍是應回收的資源回收物，不能混入一般垃圾丟棄，丟棄前請先將紙容器稍做清洗，以免發臭或孳生蚊蟲。

(中時 )