馬尼拉經濟文化辦事處傳出解僱台籍資深勞工一事，經台北市政府勞動局2度協助調解不成立，原因正在外國機構尚未經勞動部指定為適用勞動基準法行業，勞動部坦言，由於駐外機構涉及包括民事、刑事、行政責任的豁免，在之前檢討適用勞基法時認為窒礙難行，因而未納入。

目前仍不適用勞基法行業包括農田水利會、國際組織及外國機構、如攤販等未分類其他餐飲業、如讀書會等未分類社會福利業及家事服務業。據勞動部統計，全國未適用勞基法勞工約40餘萬名、占整體受僱勞工約5％，其中多數是家事服務業，而受僱於國際機構及外國駐在機構的勞工約800名。

勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，之前檢討勞基法適用對象時，曾針對駐外機構是否要納入有討論，討論認為駐外機構涉及治外法權，還有民事、刑事、行政責任等豁免，納入勞基法窒礙難行，因此至今未納入，如果涉及資遣等問題，還是要回到原本契約的規定。

(中時 )