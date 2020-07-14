工業電腦廠凌華（6166）股東常會通過配息1.6元，今（14）日進行除息交易，每股參考價83.6元。凌華今早開高小漲0.6％至84.1元，填息率約31.25％，惟因近期股價漲多，調節賣壓出籠致使股價跟隨大盤走跌翻黑，早盤維持近2％跌幅，「倒退嚕」陷貼息窘境。

凌華受惠面板大廠友達透過公開收購入股成為最大單一法人股東，今年股價在3月股災中逆勢有撐、隨後一路震盪上攻，6月23日觸及92.6元、創4年8個月新高，近日高檔震盪回測81元支稱。三大法人持續偏多操作，上周合計買超486張，昨日續買超13張。

凌華2020年6月自結合併營收7.37億元，月增0.97％、年減22.55％，回升至近3月高點，但仍創近7年同期低點。第二季合併營收21.52億元，季減13.2％、年減15.89％，降至4年低點。累計上半年合併營收46.32億元，年減11.26％，為近4年同期低點。

凌華受惠訂單能見度不錯，今年首季營收表現有撐，惟因新冠肺炎疫情4月起在主力的歐美市場大爆發，凌華受封城管制等防疫措施影響，包括網通、工控領域等專案訂單均出現延遲出貨狀況，訂單出貨遞延使凌華對第二季營運看守。

由於物流運輸塞車、專案訂單出貨遞延，凌華第二季營運動能降溫，法人預估營收季減季減達雙位數，實際結果符合預期。展望後市，法人認為尚關注歐美疫情發展狀況，但預期第二季有機會成為全年低點，後續在遞延效益顯現下，下半年營運動能可望回升。

凌華近年深耕技術發展逐步進入收割期，分獲面板大廠友達及代工大廠鴻海青睞，以策略結盟分攻自動光學檢測（AOI）及自主行動機器人（AMR）應用，並與Tier IV及工研院（ITRI）合組聯盟搶攻（AV）等智慧交通商機，積極搶攻發展潛力可期的「3A」商機。

凌華董事長劉鈞指出，凌華聚焦軟體，且鴻海硬體整合能力非常強、有非常好的應用場域，透過與鴻海合作，可將凌華提出的自主行動機器人架構及產品真正導入應用，希望3～5年內能應用在自駕車上，單就無人搬運車（AGV）替換為AMR需求，發展契機便相當可觀。

至於友達入股成為凌華最大單一法人股東、並取得1席董事，劉鈞認為，應是希望透過財務合作，在自動光學檢測及垂直應用領域等2面向作更多合作。雙方結盟可強化凌華在智慧醫療、智慧交通、資訊娛樂等領域的競爭優勢，滿足客戶一站式服務需求。

考量現有中和廠辦空間分散且不敷使用，為因應未來發展需求，凌華3日宣布將斥資30.8億元買下第二大股東致茂位於桃園華亞科技園區的廠房，成立為集團企業新總部，預期可解決空間不足困境，亦可整合各部門資源、提升管理效率，雙方預計明年首季完成交易。

(時報資訊)