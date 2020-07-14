振興三倍券將於週三(15日)起開放領用，經濟部表示，7月1日至7日已完成預訂的民眾可以在預約的超商、超市領券，基於安全考量，每日只配送適量三倍券到各超商門市讓預訂民眾領取，政府也會加強警力巡邏。若當天的份數領完，各門市隔日就會立刻補貨，經濟部呼籲，這項安排是安全考量，民眾一定都領得到三倍券，只是不急著在前三天領。

經濟部表示，振興三倍券7月1日開放預訂以來，民眾反應熱烈，截至7月12日晚間統計，紙本三倍券預訂累計1035萬人，數位三倍券綁定人數累計157萬人，總計已有1192萬人完成預訂及數位綁定。其中第一梯次，即7月1日~7月7日預訂紙本三倍券的民眾有829萬人，可於7月15至31日期間的上午9點至晚上10點至超商及超市領券。

至於第二梯7月8日~7月12日預訂的民眾，將於7月22日開始領券，領券期限與第一梯次相同至7月31日。未於期限內領取可於8月3日起至全國各級郵局領取。

另外，經濟部表示，還沒預約領取的民眾，可多用數位綁定、郵局網路預約等方式領用三倍券。

(時報資訊)