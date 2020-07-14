SEMI國際半導體產業協會今(14)日公布，有鑑於台灣對新冠肺炎疫情控管得宜，考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟復甦發展之關鍵角色，SEMICON Taiwan 2020國際半導體展，將在遵循中央流行疫情指揮中心的建議與指示下，於9月23至25日在台北南港展覽館一館如期舉辦。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣的防疫成效在國際間有目共睹，讓台灣半導體產業在疫情期間運作如常。台灣半導體廠商在今年持續投資先進製程、先進封裝與智慧製造之發展，持續帶動整體產業對於技術推動與交流的需求。

此外，政府也正式把半導體產業列為六大戰略產業之首，以展現台灣半導體產業在國際經貿發展與推動國家競爭力之重要地位。為此，今年SEMICON Taiwan將如期舉辦，以推出全新虛實整合的展覽互動方式，提供最新產業趨勢與市場機會，積極推動產業技術演進並促進合作交流、加速經濟復甦。

2020年SEMICON Taiwan將以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為主題，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造，同時呈現智慧汽車、智慧醫療、智慧數據等新興智慧應用趨勢，並與延期至9月的FLEX Taiwan 2020 軟性混合電子國際論壇暨展覽(9月24日)同期同地舉辦。

邁入第25屆的SEMICON Taiwan，今年也推出智慧製造特展以及強勢回歸的ITC-Asia全球半導體測試國際會議，同時加入更多樣化的方式呈現數位展會內容，透過線上、線下交流推進全球關鍵技術與創新應用。

SEMICON Taiwan國際半導體展為全台年度最大的半導體展會，是半導體業者掌握最新技術趨勢、拓展商機的重要交流平台。不同於其他台灣B2B的商業展覽形式，SEMICON Taiwan之主要參展廠商，包括晶圓代工、封測業買主皆在台灣，加之全球對台設備材料市場的採購金額龐大，大部分國際指標性設備材料商在台灣設有分公司或代理商，因此受國際差旅限制影響較小。

此外，多數廠商對於展覽的商機媒合與交流等需求仍強勁，全球半導體大廠包含東京威力科創(TEL)、漢民科技(Hermes Epitek)、迪思科(Disco)、香港商先進太平洋公司股份有限公司(ASM)、琳得科(Lintec)與庫力索法(K&S)皆表示將出席今年的SEMICON Taiwan。

(時報資訊)