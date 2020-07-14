宏碁(2353)連續6年力挺校園電競，今年度與Garena合辦的2020 Predator League《英雄聯盟》校際盃圓滿落幕，全台超過400所學校、吸引超過1萬2千多名好手參與，冠軍正式出爐，由黎明技術學院贏得大專組冠軍、三信家商勇奪雙冠王！而台灣大學在一般非電競重點培育的學校中，表現也相對傑出，台灣大學連續2年以社團名義參加拿下季軍，今年和台大一起拿下季軍為中原大學，去年為文化大學。

2020 Acer Predator League《英雄聯盟》校際盃吸引超過12,900名各校好手踴躍報名，在為期近三個月的賽事之後，最後由黎明技術學院及三信家商擊敗來自台灣各地超過400所學校的頂尖好手，分別奪得大專組及國高中組的冠軍獎盃與獎金！同時，三信家商也進一步在中路單挑賽中以出色表現奪下冠軍，成為本次校際盃雙冠王；而大專組的亞、季軍則為弘光科技大學、台灣大學與中原大學。

此次校際盃四強暨決賽以線上直播總決賽方式進行，本次冠軍隊伍黎明技術學院與三信家商分別於比賽中展現出絕對的壓制力，在冠亞軍決賽時以直落二擊敗對手，成為實至名歸的最強2020 Predator League 《英雄聯盟》校際盃隊伍，為母校爭光！

宏碁深耕校園、培育電競人才的角度積極投入校園電競賽事，舉辦Predator League電競盟校盃，陸續協助20所電競盟校建置電競教室，更與Garena攜手輔導超過60間學校，培養紮實的賽事企劃能力，持續為台灣電子競技環境向下紮根，打造少數擁有大規模預選賽事與專業賽事輔導團隊的台灣電競賽事；同時，2020 Acer Predator League《英雄聯盟》校際盃更於今年擴大開放為全國國中、高中以及大專院校的線上預賽選拔，總計吸引超過12,900名各校好手踴躍報名，與隊友共同爭奪最高榮耀！

(時報資訊)