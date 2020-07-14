台達電(2308)暨台灣科技大學(台科大)宣布合作成立「台達-台科大聯合研發中心」，以電源管理為核心，中心成立初期，將以綠色機房及儲能系統動態模擬為研究核心，電機系與電子系為首波合作重點，未來計畫分別投入5G、雲端、人工智慧等方面之技術研究。

台達電及台科大的「台達-台科大聯合研發中心」，為產官學合作，全台首例跨界多元研發中心，台達總經理暨營運長張訓海表示，台科大在電力電子領域的師資及學生專業質量均為標竿，因此台達決定強化與台科大的合作，共同培植未來發展所需要的核心技術以及解決方案人才。台達重視研發創新，近年投入研發的經費占總營收8%以上，若以過去的產學模式要因應隨時變化的技術或需求並不容易，因此台達改用解決方案的思維和學校合作，並透過即時溝通，降低過往學界和業界對研發成果的認知落差。台科大在人工視覺影像分析技術亦有豐沛能量，將同步計畫與資工系、機械系等系所，針對人工智慧應用及智慧製造緊密合作。

據了解，台達電近幾年新進員工，有20%是台科大畢業生。

「台達-台科大聯合研發中心」將以電源管理為核心，3年至少3000萬的經費，中心成立初期，將以綠色機房及儲能系統動態模擬為研究核心，電機系與電子系為首波合作重點，未來計畫分別投入5G、雲端、人工智慧等方面之技術研究，將安排台達研發人員進駐中心，與台科大師生共同深入研究，向下紮根落實人才培育。

中心亦結合台科大國際產學聯盟資源，獲得科技部「產學研發中心計畫」(Academia-Industry Research Center, AIR Center)補助，實現產、官、學三方結盟，通力打造企業國際競爭優勢。

台達電全球布局，除持續於台北、桃園、台中與台南擴廠外，在泰國與印度等地也正建新廠，台科大是國內外籍研究生最多的大學，期待透過聯合研發中心的設立，培育出更多國際人才，而台達也將提供國際實習、研發獎學金與預聘方案，吸引更多學子加入台達電。

(時報資訊)