李嘉欣罕見曬出未PS素顏自拍。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

50歲李嘉欣過去有「最美港姐」封號，12年前她與身家200億的香港船王之孫許晉亨結婚，育有一子，上月她過50歲生日，年過半百的她外貌保養得宜。今(14日)凌晨她罕見貼出自己未經美顏修圖的照片，法令紋、魚尾紋全都露，有人直說大美人也老了，還有人說她撞臉鄭裕玲。

李嘉欣當年頂著香港小姐競選與首屆國際華裔小姐競選雙料冠軍出道，過去她被封為富豪殺手，和許晉亨結婚後重心都繞著丈夫與兒子Jayden打轉，多年前她受訪，笑說有時兒子看雜誌會稱讚其他女星比媽媽漂亮，李嘉欣便會吃醋，直說：「她們可是整形的呢！」

2年前李嘉欣分享幫兒子慶生照片，被網友批評腿粗，她高EQ默默按讚，還大方秀肉肉腿，直說：「我承認~胖了」。今她又分享未經任何PS的素顏照，大秀自然老去的自信容顏，雖皺紋湧現，臉上的肉也不敵地心引力往下掉，但皮膚仍白皙發光，粉絲回應：「不看網名都沒認出來」、「女神素顏這個狀態真的是絕了」、「皮膚真好，越來越喜歡真實的你」、「善良和美德是一個女人最美的容貌，皮囊只是加分項」、「看來用多昂貴的眼霜，眼紋魚尾紋都真實存在的」。

(中時電子報)