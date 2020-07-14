近來全台體感溫度不斷飆高，今年夏天可說是熱到「臭火焦」，向來是豪宅先行指標的台中建築再次掀起節能綠建築潮流，如台中豪宅一哥聯聚建設首次推出新現代風格建築，利用建築工法達到遮陽、通風效果，主打室內居住環境更安心舒適，預計8月進場銷售，已吸引400~500組豪宅客預約看屋，掀起市場話題。

聯聚建設表示，熱島效應是都市高燒不退的元凶之一，近年來更持續加劇，成大團隊在全台五大都市設立微型氣候監測站，發現夏季市中心和外圍空曠區溫度可以差到3.5~4度C，體感溫度飆高到40度。台中頂級豪宅推手聯聚建設，思考氣候變遷對城市的影響，年度新案「聯聚瑞安大廈」主打New Modern新現代風格，以Double Layer Façade外觀設計做為亮點，第2層如同增加對抗氣候變遷的保護層同時通過複層陽台與垂直植栽，引入大片綠意，企圖帶領台中都市生活新風貌。

「聯聚瑞安大廈」為豪宅一哥聯聚建設首次踏足60坪標配市場，總銷45億，基地位652.68坪，設計地上24樓、地下5樓，規劃55、65坪，每坪開價60~75萬元，每戶總價3800~5000萬元。聯聚建設總經理王于娟指出，「聯聚瑞安大廈」位七期精華地段市政路、河南路口，主打歌劇院藝文氛圍，百貨林立、國際級知名飯店進駐，擁惠來公園綠地，以「有期而遇」作為主要slogan，因粉絲對聯聚新案皆有所期待，且對聯聚品牌已經有一定的美感品味印象，所以團隊對新案的各種細節都更刁鑽要求，為了能符合期待，甚至是超越，因此預計8月公開已吸引400~500組豪宅客詢問，受市場矚目。

(中時電子報)