埔心車站美化修繕中。（台鐵局提供）

交通部長林佳龍視察埔心車站美化修繕工程。（台鐵局提供）

交通部長林佳龍今日上午前往台鐵埔心車站，視察站體美化修繕工程進度。林佳龍說，期許完工後，凸顯車站本身及鐵道文化的豐富資產，吸引更多通勤族以外的旅遊觀光客群，再結合多目標營運帶動商機，促進周邊商場繁榮及觀光發展。

位於台鐵縱貫線上的埔心車站，設置於民國前4年，原站名為平鎮車站，民國44年才更名埔心車站，每日進出站約有1萬人次，自民國91年配合台鐵捷運化改建跨站式車站迄今已18年。為重新塑造車站外觀風貌及擴充既有車站機能，108年5月，台鐵局展開站體美化修繕工程，設計結合在地牧場景觀及人文風情，考量車站鄰近學校、四維商圈及埔心牧場，除改善硬體設備外，也加強車站與當地觀光景點連結性，打造車站成為楊梅地區觀光重要交通據點。

台鐵局表示，委託曾億沅建築事務所辦理站體美化及空間活化工程規劃設計，採減法設計概念，將月台兩座龐大斜坡人行通道拆除，融合在地牧場元素、客家文化意象，規劃為節能減碳綠建築，再造活潑文青外貌。

車站空間活化則導入友善行人及無障礙空間設計、辦理人行廣場鋪面、機車入口及計程車暫停區調整，考量兼顧新舊融合的創意美學，將舊站改為特色出租店鋪，有效利用閒置空間並增加效益，期望完工後，能讓當地民眾及來訪遊客，對埔心車站樣貌有煥然一新感。

(中時 )