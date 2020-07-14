蔣偉文、艾力克斯、江俊翰曾在1997年組台灣男子團體「三片吐司」，發行單曲〈早餐要吃〉，團體成軍2年後解散，儘管3人同在演藝圈，各自活躍戲劇、主持領域，但竟從未再有合體拍照！這次為了蔣偉文「Jackson & DiDi 日常家年華」插畫展，艾力克斯、江俊翰特地現身捧場，3人時隔21年同框合照，現場重現〈早餐要吃〉原音，默契不減當年，蔣偉文笑說：「當初要是成績好，本來還要繼續錄〈午餐要吃〉、〈晚餐要吃〉、〈宵夜更不錯〉。」意外爆出陳年秘密。

3人聚首重溫當年成團回憶，異口同聲介紹起團名，「大家好，我是花生吐司 蔣偉文、我是奶油吐司艾力克斯，我是焦片吐司江俊翰，我們就是三片吐司」。3人更默契十足唱起〈早餐要吃〉副歌，還起鬨擺起當年拍團體照的姿勢，儘管3人年齡逼近50大關，但現場唱跳加rap絲毫沒有違和感。連蔣偉文、艾力克斯經紀公司艾迪昇傳播總經理林志遠都在旁鼓掌叫好，忍不住大讚：「現在乘風破浪的姊姊正流行，但也別小看大叔們的魅力，唱跳起來不輸姊姊。」

江俊翰（右起）、蔣偉文、艾力克斯開心同框。（艾迪昇傳播提供）

〈早餐要吃〉MV以手持攝影拍成，至今仍在網路流傳。蔣偉文透露，當年為了和導演溝通呈現方式，他畫了好幾場MV分鏡圖，「導演那時有嚇到，稱讚我很會畫，還要我乾脆去當他的副導」。艾力克斯在旁附和，誇讚老友很有美術天分，調侃他：「如果你當年專心畫畫，現在搞不好更紅。」3人回憶起過往，江俊翰感嘆：「我們當時走得太前面，我們的MV以手持攝影機拍攝，就跟現在的GoPro是一樣的概念。」蔣偉文笑著臭屁表示，當年歌中有唱有rap，就跟現在韓團一樣，自嘲：「我們當不了BTS，當ABS好啦。」

(中時 )