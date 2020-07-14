來自日本大阪的超人氣生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」，繼四月開幕後獲得熱烈迴響後，台灣第二間店進駐台北101，除了販售兩大明星商品－無蛋無奶保持麵包濕潤度湯種製法的「極美自然吐司」，以及添加北海道牛奶、法國鮮奶油、蜂蜜經長達18小時低溫發酵使用中種製法及湯種製法的「極生奶油牛奶吐司」之外。將與世界巧克力大賽獲獎的「福灣巧克力」聯名，從8/18起每周二限時限量台北101二店獨家上市。

2017年在大阪難波開設首家店的「高級食パン－嵜本」，以咀嚼起來Q彈濕潤毫不乾澀的特點擄獲大小朋友芳心，好評口碑瞬間延燒，已在日本開立16間不同形式店鋪（台灣2間）。台灣兩間店也引進15款嵜本SAKImoto Bakery特製果醬，果醬融合十五種不同的食材結合糕點工匠的感性與技巧，融合各種水果與日式食材打造如珠寶一樣閃爍耀眼的果醬從此誕生，台北旗艦店銷售前五名：牛奶煉乳、草莓、藍莓、開心果、玫瑰覆盆子。

台北101二店每日早上10：30發吐司提貨卷，依出爐時間至現場提貨（每人限購二條）（圖／嵜本SAKImotoBakery）

這次和發跡於屏東、由台灣首位國際巧克力品鑑師許華仁創立的「福灣巧克力」合作，緣起於兩方對品質風味的精神裡面不謀而合，運用台灣高品質可可果，從採收到製成歷經12道工序，淬煉出風味飽滿、層次細膩的巧克力，讓民眾可品嘗到帶有可可天然果香尾韻的巧克力吐司。

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(中時電子報)