隨著行動支付用戶不斷增加，致理科技大學與悠遊卡投資控股子公司UUPON點鑽整合行銷公司及凱升數位策略公司簽定行動支付生態圈產學聯盟協議，共同打造行動支付生態圈聯盟實驗室，廣邀雙北各產業加盟，並計畫從校內師生及職員用戶群開始著手，推廣智慧生活型態。

愈來愈多民眾習慣在量販店、餐廳、便利超商、公車與捷運站等地方使用行動支付，致理科大商務管理學院認為，如何吸引客戶，滿足需求，提升顧客服務進而能讓使用者主動向親朋好友進行推薦，是發展智慧商務的重點。

致理科大校長陳珠龍表示，未來將持續開發創新營運模式，此次將善用本校商務專業及創新科技應用，傾力扶持新創凱升數位策略公司，期能共創北台灣產業運用行動支付生態的最佳示範。

陳珠龍指出，本校坐落新北市蛋黃區，擁有各項民生產業的地理優勢，更有一群長期在智慧商務領域耕耘研發的優秀教師團隊，致理科大有高度的信心能成為最佳的示範場域，定能創造企業、學校、消費者與城市發展四贏的局面。

悠遊卡投資控股公司董事長吳嘉沅認為，行動支付不能單看支付功能，應該將其視為生活的一部份，就如同手機已與生活密不可分，因此打造生活生態圈將是公司的最大願景。

(中時 )