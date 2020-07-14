聯合防空作戰演練 戰機拂曉出擊制敵 12:242020/07/14 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍第一聯隊清晨配合漢光36號演習，由經國號戰機執行聯合防空作戰任務。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急起飛，執行聯合防空作戰任務。國防部提供 陸軍58砲指部防空營清晨執行戰術機動，復仇者飛彈車於陣地實施接戰程序演練。國防部提供 漢光36號演習今日進入第2天操演，清晨實施「聯合防空作戰演練」，空軍戰機受令後緊急起飛，實施防空攔截演練，地面防空部隊，則機動進入陣地進行接戰演練，以驗證各部隊防空應變作為。 清晨拂曉時刻，戰機引擎聲劃破天空，空軍各型戰機接獲命令，進行緊急起飛，升空後模擬對敵機攔截任務。 而地面防空部隊，則迅速機動，進入戰術位置，完成陣地開設後，嚴密監控空中敵軍，並依令進行接戰演練。 (中時 ) #防空 #戰機 #部隊 #起飛 #空軍 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 快沒救！狂燒27小時 超過500˚C像煉獄 美F-35兩棲攻擊母艦重創 - 軍事 美專家分析共軍攻台關鍵 前海軍艦長反問一句 - 軍事 不到兩周內第2次！美F-16戰機驚傳墜毀 駕駛受傷 - 空軍 推力向量控制上身 殲-20戰機改良成熟 陸正式量產 2年內換自製心 - 軍事 114億＋7人命就算了！費茲傑羅號撞船 美撤訴 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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