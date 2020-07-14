空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急起飛，執行聯合防空作戰任務。國防部提供
空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急起飛，執行聯合防空作戰任務。國防部提供
陸軍58砲指部防空營清晨執行戰術機動，復仇者飛彈車於陣地實施接戰程序演練。國防部提供
陸軍58砲指部防空營清晨執行戰術機動，復仇者飛彈車於陣地實施接戰程序演練。國防部提供

漢光36號演習今日進入第2天操演，清晨實施「聯合防空作戰演練」，空軍戰機受令後緊急起飛，實施防空攔截演練，地面防空部隊，則機動進入陣地進行接戰演練，以驗證各部隊防空應變作為。

清晨拂曉時刻，戰機引擎聲劃破天空，空軍各型戰機接獲命令，進行緊急起飛，升空後模擬對敵機攔截任務。

而地面防空部隊，則迅速機動，進入戰術位置，完成陣地開設後，嚴密監控空中敵軍，並依令進行接戰演練。

(中時 )

#防空 #戰機 #部隊 #起飛 #空軍