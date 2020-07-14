台南市警察局長周幼偉遭撤換，他昨晚照樣率隊執行擴大臨檢勤務，並強調任何職務都該堅持到最後，沒有鬆懈的一天，原本在計畫內的中階警職調動也在14日發布，遷調人數17人，在15日到職。

南市警分局為強化刑事偵防功能，由局長周幼偉邀集3位副局長、主任秘書、督察長、政風室、人事室、刑警大隊業務主管等相關人員，依據遷調積分、品德操守、專業能力、職務歷練、工作績效及適才適所等統案考量檢討，異動如下：

1.第三分局行政組組長陳德芳調任第一分局勤務指揮中心主任。

2.交通警察大隊行政組組長莊順智調任第三分局行政組組長。

3.保安警察大隊督察組組長黃筱寧調任交通警察大隊行政組組長。

4.本局督察室督察員林泰安調任保安警察大隊督察組組長。

5.本局督察室警務正侯俊仲調任本局督察室督察員。

6.本局防治科警務正王嘉賢調任本局督察室警務正。

7.第一分局勤務指揮中心主任謝家盛調任本局防治科警務正。

8.麻豆分局偵查隊隊長王宥薦調任第五分局偵查隊隊長。

9.刑事警察大隊偵一隊隊長王俊凱調任麻豆分局偵查隊隊長。

10.刑事警察大隊預防組組長張又彬調任刑事警察大隊偵一隊隊長。

11.刑事警察大隊司法組組長顏志義調任刑事警察大隊預防組組長。

12.第六分局偵查隊隊長吳宗哲調任刑事警察大隊司法組組長。

13.新化分局偵查隊隊長冷澤泉調任第六分局偵查隊隊長。

14.刑事警察大隊偵八隊隊長蔡志成調任新化分局偵查隊隊長。

15.第五分局偵查隊隊長林雲豪調任刑事警察大隊偵八隊隊長。

16.刑事警察大隊偵七隊隊長許瀛洲調任善化分局偵查隊隊長。

17.善化分局偵查隊隊長謝貴琳調任刑事警察大隊偵七隊隊長。

之前涉及酒駕的第一分局勤務指揮中心主任調回警察局擔任警務正，拔除主管職，轄區內發生槍擊案的第六分局偵查隊長吳宗哲則調回市刑大擔任司法組組長，轉辦內勤業務。

(中時 )