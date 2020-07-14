台灣大學、政治大學、成功大學等多所公立大學陸生近日撰寫一封呼籲信，指出政府對外提到保障境外生就學權益，卻沒有做到，日本新增病例較大陸多，卻被教育部與指揮中心列為低風險國家，針對性的境外生管理政策，讓陸生迄今無法返台，「徒令所謂的台灣價值大打折扣，真是天大的諷刺」。

台大、成大、政大、清大、交大、台科大、中山大學等公立大學陸生，近日透過一封呼籲信向政府喊話：「再次懇切呼籲切實保障就學權益，不要口頭說說，口惠而實不至。」

多所公立大學陸生在呼籲信提到，近日，不少大學陸生收到學校的關於返台安排電子郵件。「然而看完郵件，令人非常失望、困惑、憤怒。」

陸生呼籲信指出，根據台灣教育部在7月8日公布並開放的13個低風險國家地區，其中包括日本。「請看新聞，日本7月11日新增病例386例，中國大陸7／11新增病例7例。在這樣的數據面前，日本屬於低風險，而中國大陸還屬於高風險，各自數目多少，一目了然，難道7比386多？」

陸生呼籲信提到，「如果日增300多病例的日本是低風險，那麼大陸更是低風險。現在仍然不讓陸生入境，罔顧基本就學權益，是邏輯錯謬，所行之事與所宣傳的保障人權之價值觀背道而馳，讓人匪夷所思，徒使自身貽笑大方。」

多所公立大學陸生表示：「再次呼籲保障基本就學權益。來台求學的境外生，無論來自哪個國家或地區，都是台灣的寶貴財富。但是如此區別對待，徒令所謂的台灣價值大打折扣，真是天大的諷刺。」

(旺報 )