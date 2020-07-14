據大陸海關總署統計，今年上半年大陸外貿進出口優於預期。從月度看，自4月起出口連續3個月實現正增長，6月當月進出口增長5.1％，其中出口增長4.3％，進口增長6.2％。

大陸國務院新聞辦14日舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文指出，6月出口、進口雙雙實現正增長，從季度看，在經歷了一季度震盪後，二季度進出口有所回穩。今年二季度，外貿進出口7.67兆元，年減0.2％，降幅較一季度收窄6.3個百分點。

民營企業進出口逆勢增長，上半年，作為外貿第一大經營主體的民營企業進出口6.42兆元，增長4.9％，占外貿總值的45.1％，比去年同期提升3.5個百分點。其中，出口4.14兆元，增長3.2％，占出口總值的53.7％；進口2.28兆元，增長8.1％，佔進口總值的34.9％。同期，外商投資企業進出口5.55兆元，佔39％。國有企業進出口2.22兆元，佔比15.6％。

(旺報 )