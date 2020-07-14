◎昔日主張廢監察院 陳其邁重申立場

不滿陳菊將出任監察院長，國民黨14日上午占領立法院主席台，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁再度呼籲，藍營應回歸理性審查，但被問到他當立委時曾主張廢除監察院，陳其邁表示，他現在不是立委，但「要是問我的政治立場，我沒有改變」。

◎驚！在網路輸入亂碼 竟會發現陳菊這件事

監察院長被提名人陳菊今日赴議場接受立委詢答前送出書面說明表示，近年「資訊戰」成為民主政治嶄新挑戰，在網路及媒體所充斥的抹黑及不實指控，造成社會撕裂對立，令台灣民主蒙上陰影。甚至在網路上輸入亂碼，都會出現自己涉及弊案的連結，令人震驚、遺憾。

◎中研院研究觀測證實 擎天崗附近有火山通道

位於台北市的大屯火山群為活火山，地底逾20公里處有岩漿庫，中研院地科所研究員兼副所長林正洪，同時也是大屯山火山觀測站主任，他率領團隊進行長達20年的觀測，發現在大油坑附近底下有一個高度2公里、直徑500公尺的垂直火山通道，形狀很像筆筒；而在鄰近區域的1千多個地震中，高達95％都集中此處，這項研究成果獲得國際關注，已於4月發表在國際知名期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

◎三倍券買機車12倍奉還！油電大戰撿便宜懶人包

搶攻三倍券商機，機車業者展開油電大戰優惠促銷，其中三陽針對一款國民神車祭出「12倍奉還」優惠，持三倍券購買，最高可折抵1.2萬元！有購車需求的消費者可以趁機撿便宜。

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(中時電子報)