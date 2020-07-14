國民黨為杯葛監察院長陳菊人事案，今日上午7點攻佔議場，癱瘓議程。11點30時，陳菊提前離開立院，民進黨則派出數名立委到議場叫囂，綽號「港湖胖虎」的高嘉瑜，打算高歌「三天三夜」打擊藍營士氣，但最終國民黨不為所動，雙方繼續在議場僵持。

國民黨立委陳玉珍表示，總統府私菸案至今仍未處理，案發時擔任總統府秘書長的陳菊如今竟然要來當監察院長，「被告變成審判長」，國民黨不會讓這種事情發生。

(中時 )