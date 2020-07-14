民進黨高雄市長補選參選人陳其邁自豪是「提最多政見的參選人」，13日更提出科技產業政策，沒想到，國民黨對手李眉蓁陣營卻發現，陳其邁的科技政見竟抄襲經濟部既有政策，根本沒針對高雄量身設計，「複製貼上的拼盤，照抄經濟部懶人包，選的真是懶！」陳其邁陣營則解釋，絕對不是複製貼上，是要把中央資源導入高雄。

「陳其邁，你以為你還在當行政院副院長嗎？」李眉蓁團隊發言人呂謦煒在臉書抨擊，陳其邁昨天提出科技政見，但在他看來，只是「新瓶裝舊酒」的複製貼上，而不是真正針對高雄人需求、為高雄因地制宜對症下藥的規畫。

呂謦煒指出，陳其邁說要推動「亞洲高階製造中心」、「半導體先進製程中心」，但經查資料，經濟部早在7月3日就提出「推動台灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心」，而去年11月，蔡英文總統也提過「打造台灣成為亞洲高階製造中心」，難道陳其邁的政見，只會複製貼上行政院的政策嗎？

他強調，李眉蓁陣營不反對高雄參與國家重要建設，但高雄有屬於自己的區位，也有獨特的困境跟問題，不能簡單把針對全台灣的規畫套用到高雄身上，只會拿行政院對全台灣的計畫，真能帶領高雄？「如果這麼想當行政院副院長，那就回去當吧！」

另名發言人鄭照新則表示，陳其邁的科技政見，根本是抄前經濟部長沈榮津的政策，完全沒有針對「高雄要什麼」來設計，複製貼上的拼盤，也算是自己的科技政見？甚至照抄經濟部懶人包，「其邁選的真是懶！」

陳其邁競選總部發言人、民進黨高市議員邱俊憲則回應，陳其邁早已辭去相關職務，毫無懸念希望爭取市民支持來重啟市政，許多國家重大經建計畫在陳其邁擔任副院長時也是深入參與其中，這絕對不是複製貼上，是要把中央資源導入高雄。

邱俊憲強調，未來幾年絕對是高雄的最好機會，在面對高雄發展需求遇到困境時，將國家資源全力爭取到高雄，做高效率的整合，絕對也是未來高雄市長必需具備的能力，陳其邁一定做得到，這更是競選過程中，對市民期待負責任的具體回應。

邱俊憲反嗆李眉蓁陣營，不要自己提不出具體政策，又不去深入了解相關內容，只會貼標籤亂批評，不要真的變成高雄市民說得對：「國民黨的候選人根本是國瑜2.0」。

(中時 )