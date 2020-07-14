最近一個月是否覺得事事不順、阻礙難行。星座專家艾菲爾老師在粉專指出，這五個星座水逆結束，終將迎來好運了，其中巨蟹座更是擁有全方位的好運氣，事事順到爆。

艾菲爾在粉專「塔羅牌老師艾菲爾」上表示，水星逆行長達一個月，但已在本月12日開始恢復順行。過去衰運連連，倒楣的事終於遠去，好運開始降臨。人生的希望、自信、熱情、能量也逐漸被找回，對事情的進展有新的想法跟規劃。

他也列出這5星座，在水星順行後能幸運得到翻身好運，同時需參考太陽、上升。

TOP 5白羊座：

煩惱都可煙消雲散，工作上不只收入倍增，更有意外的獎金入口袋。生活將迎來好的變動，無論轉職丶跳槽丶生意轉型丶搬家，或愛情裡的變動，不論是哪方面的變動，無疑都是令你生活更加圓滿順利，這種越過越好的感覺，使你心滿意足。

TOP 4獅子座：

職場運勢明顯轉好，工作效率大幅增加，很快就能完成領導指派的任務作業。另外此次水星順行也帶給你提升地位的能量，你在職場上有望升官升職，或是賺進一筆可觀的財富，讓你社經地位提高不少。因此水逆結束後，獅子可期待平步青雲的大好運。

TOP 3處女座：

水星恢復順行後可以喜提人際、人脈上的大好運！過去陷害你、講你壞話的小人瞬間退散，而貴人陸續降臨你身邊，為你的工作、愛情、生活帶來好運，各方面都顯現出吉相。特別是感情上，曖昧中、或正處波折的有伴者，能在貴人的神助攻下使感情大增溫；而單身者則能在貴人牽線下認識一段好姻緣，讓你終於覺得今年脫單不是夢。

TOP 2雙子座：

水星恢復順行後，你會感到一些不順心的丶煩悶的事漸漸遠離。特別是財務方面，過去口袋空空的窘境終於得到緩解，會有貴人指點你賺錢之道，或是給予你實用的建議；也很可能突然獲得一筆資金，或自己的收入增加了。

TOP 1巨蟹座：

本次水逆首當其衝的巨蟹，終於可以好好喘口氣了，水星順行帶給你的好運是全方面的，不管愛情、財運、事業、健康、甚至家人的運勢都能明顯好轉，可說是好運零死角了。

(中時電子報)