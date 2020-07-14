台北市一名林姓年輕男醫師，去年在光華商場6樓以「助跑方式」，翻越欄杆跳樓輕生，當場破頭搶救不治，檢方案發後檢視手機，發現他是剛到某大醫院放射腫瘤科1年的林姓醫師，生前曾傳訊到醫院群組「推我一把走向解脫的人，謝謝你！」。林醫父母淚控兒子生前遭學姊霸凌「那麼笨怎當醫師」，涉嫌公然侮辱，害兒子罹患憂鬱症請假期間，因情緒無法平復選擇輕生，但台北地檢署調查醫院同仁證詞後，因無法證明學姊出言辱罵林醫，今處分不起訴。

據「ETtoday」報導，林醫父母向檢警表示，兒子在醫院工作不順，尤其指導兒子的學姊曾公開罵他「怎麼那麼笨」、「那麼笨怎麼當醫師」，因長期遭言語霸凌，備受身心折磨。但學姊否認言語霸凌，醫院醫護同仁也說沒聽過、或看過林醫與學姊發生爭執，2人在科室內相處融洽。

院方主管表示，林醫到職沒多久就有意跳槽，事發前持憂鬱症診斷證明請假1周，因科室沒有錄到林醫與學姊爭執畫面，無法證明學姊辱罵過林醫。檢察官最後以事證不足，對學姊不起訴。

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(中時電子報)