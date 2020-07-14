根據路透統計，全球新冠病毒感染人數在13日（周一）衝上1,300萬，過去5天時間就暴增100萬人染疫。

新冠病毒在近6個半月已造成逾50萬人喪命。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，在可預見的未來無法恢復「舊常態」，尤其在忽略防疫措施的情況下。

他指出：「坦白說，太多國家的作法走到錯誤的方向，此病毒仍然是頭號公敵。」

(工商 )