全球確診人數衝破1,300萬 過去5天暴增百萬人 14:402020/07/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據路透統計，全球新冠病毒感染人數在13日（周一）衝上1,300萬，過去5天時間就暴增100萬人染疫。 新冠病毒在近6個半月已造成逾50萬人喪命。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，在可預見的未來無法恢復「舊常態」，尤其在忽略防疫措施的情況下。 他指出：「坦白說，太多國家的作法走到錯誤的方向，此病毒仍然是頭號公敵。」 (工商 ) #全球 #新冠病毒 #暴增 #確診人數 #衝破 也許您會感興趣 國際熱門新聞 全世界都騙子？不只有假新聞 川普轉貼文：CDC在撒謊 - 國際 冷血！美女留學生慘遭同鄉殘殺拋屍路邊 生前最後青春照曝光 - 國際 港國安法引爆外商大逃難？美商會調查結果超意外 - 時事 岌岌可危！華為在英命運即將判決 一旦出局北京傳報復 - 國際 瘋狂致電喚不回！梅根絕情一刀兩斷 頭號閨密超心寒要豁出去了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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