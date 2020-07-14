綜藝大哥徐乃麟（乃哥）虎父無犬子，大兒子徐新洋出道半年多，現在手上握有3節目主持棒。13日乃哥、徐新洋一同參加JET《命運好好玩》節目錄影，問到兒子表現如何？乃哥謙稱：「不及格，真的是不及格，第一個他是新人、第二個他沒有經驗，現在這些節目都不會讓人家來檢視你的。」表示兒子不是主持黃金時段節目，收視壓力比較小，但也直誇他進步很多。

徐乃麟表示要發放三倍券，還不如直接給現金。（圖／張祐銘攝）

父子兩人近日聯手搭擋主持《星光歡樂城》，乃哥直說：「很好，能夠一起工作很難得，很幸福。」徐新洋立刻答腔：「當然還是有點壓力，要跟上爸爸的步調還是滿艱難的，我覺得術業有專攻，主持我也是第一次接觸，希望能達到一點點標準。」乃哥則補充說主持靠經驗累積，希望兒子不要給自己過多壓力，「想講什麼講什麼，錯有錯的效果」。

乃哥認真表示兒子剛入行，「綜藝節目的步調可能還跟不上，天下事情沒那麼容易，這麼簡單我們這些老屁股怎麼還在這邊主持？」但兩人其實錄影完都會互相討教，問到兒子近期的表現，乃哥直誇：「很好！」一旁兒子徐新洋立刻吐槽：「剛剛不是不及格嗎？」乃哥笑說：「我是說今天表現，跟主持是不一樣的。」立刻笑翻全場。

提到最近熱門話題「振興三倍券」，先前吳宗憲受訪已表示嫌麻煩拒領，乃哥直說：「我還沒領，無聊嘛！發現金就好啦，拿一千換兩千，那直接發現金發兩千就好，大家都省事，還因爲印三倍券多花了好幾億。」

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(中時電子報)