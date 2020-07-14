文化部推出藝文消費振興券「藝Fun券」，將在18日上午9點開放大眾下載App並登記抽籤。文化部長李永得今（14）日出席「國片起飛一起拼」記者會後受訪，也表示目前藝Fun券店家適用名單已高達8千多家，尤其電影院登記達98％，可說藝Fun券全台電影院皆可適用。

李永得表示，藝Fun券適用商家也陸續在登錄當中，目前可適用實體店家與平台總計約超過8千家，平台大約有3千多家，實體超過5千家。

李永得補充，平台可適用的消費店家指的是透過平台在賣票的劇團、展覽等，例如兩廳院購票系統、寬宏、年代等等，「現在大約有5個網路平台與我們合作，只要在這上面去買音樂會、會展、表演、電影都可以適用。」此外他也表示，若藝Fun券效果好，未來也不排除其他振興方式。

李永得笑說，藝Fun券面額600元，共發行200萬份，剛好可以看「兩部半」的電影。現在能觀察到大眾已展開報復性旅遊，期待影迷能同樣報復性攻佔電影院，支持台灣電影。

李永得表示，疫情以來，電影界可說是碰上前所未有的慘況，「如果海嘯第一排是旅行社與航空，第二排就是我們電影業，感謝所有電影界從業人員永不放棄的精神，且仍持續努力從事拍片工作。」

(中時 )