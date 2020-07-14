國防部長嚴德發上午視導「三軍聯合防空作戰」。國防部提供

「漢光36號」演習實兵操演第2天，國防部長嚴德發清晨前往空作部視導「三軍聯合防空作戰」實兵演練，由空軍司令熊厚基上將陪同，瞭解操演過程。

嚴德發指出，針對共軍的威脅，以不同機型、不同機種，模擬敵人攻擊型態，「從嚴、從難」應對各項戰場景況，未來才能夠靈活、有效應變複式、新型的敵情挑戰。他指出，昨日他視導南部駐軍，部隊陣地選擇能夠配合現地，並做好隱蔽、掩蔽工作；據以提醒空軍戰機「保存戰力」的重要性，找到適當、能遮障的位置，是未來思考的重點之一。部隊必須結合戰時的景況，機動演練不同陣地的變換，達成守護國家安全、保衛人民安康的重要職責。

最後，嚴德發指出，年度「漢光演習」向來是國人關切的重點，國軍除了嚴肅保密安全與操演紀律之外，面對複合式的任務挑戰，依靠的就是「聯合作戰」；因此，未來的指管任務，是一種挑戰，也是必要的磨練，全軍一定要思考如何驗證，達成最有效率的訓練。

(中時 )