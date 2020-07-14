桃消防局文康訓練 今年要辦10梯次 12:352020/07/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市消防局日前在龜山區龜山區楓樹坑辦理文康體能訓練。由局長謝呂泉帶隊，共有184名消防內外勤人員參加。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市消防局日前在龜山區龜山區楓樹坑辦理文康體能訓練。由局長謝呂泉帶隊，共有184名消防內外勤人員參加。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市消防局日前在龜山區龜山區楓樹坑辦理文康體能訓練。由局長謝呂泉帶隊，共有184名消防內外勤人員參加，從龜山真武殿步行至虎頭山環保公園，再從新路坑山走回出發點。 消防局指出，消防人員平常需保有強健的體魄，才能應付高張力、高風險工作；此外消防工作必須靠團隊合作，才能完成各項不可能的任務。因此，桃園市消防局今年預定辦理10梯次的文康體能訓練，藉此增進同仁體能及相互交流，提升整體工作效率。 (中時 ) #消防局 #工作 #體能 #消防 #訓練 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 空軍作戰司令部新建工程傳貪瀆 少將涉索賄3000萬遭白手套咬出 - 社會 大媽開貨車載3.4公噸「硬幣」到銀行存錢 算完總金額可買1棟房 - 社會 計程車活春宮男主角下場出爐！上市公司突換CFO 罕見沒說原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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