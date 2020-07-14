桃園市消防局日前在龜山區龜山區楓樹坑辦理文康體能訓練。由局長謝呂泉帶隊，共有184名消防內外勤人員參加。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市消防局日前在龜山區龜山區楓樹坑辦理文康體能訓練。由局長謝呂泉帶隊，共有184名消防內外勤人員參加，從龜山真武殿步行至虎頭山環保公園，再從新路坑山走回出發點。

消防局指出，消防人員平常需保有強健的體魄，才能應付高張力、高風險工作；此外消防工作必須靠團隊合作，才能完成各項不可能的任務。因此，桃園市消防局今年預定辦理10梯次的文康體能訓練，藉此增進同仁體能及相互交流，提升整體工作效率。

(中時 )