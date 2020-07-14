美國多數州的新冠肺炎疫情持續升高，疫情反撲重災區之一的加州決定加重防疫封鎖力道，令投資人擔心燃油需求才剛萌芽的復甦將嘎然而止，周二亞洲交易時段原油期貨價格大跌逾2%。

目前美國期油下挫0.94美元或2.34%，報每桶39.16美元。歐洲布蘭特期油跌0.87美分或2.04%，報每桶41.85美元。兩大指標原油期貨價格周一均下挫逾1%。

因新冠狀病毒確診數激增，加州州長紐森（Gavin Newsom）周一下令大規模撤回解封計畫，並擴大對商業活動的限制，宣布關閉全州的酒吧，並將禁止餐館內用，而疫情最嚴重的郡將關閉教堂、健身房與髮廊。加州兩大學區洛杉磯與聖地亞哥宣布，秋季展開的新學期將全面轉為遠端線上教學，校區不會開放。

除了疫情發展與相關應對措施之外，接下來市場關注的焦點將是周二美國石油協會（API）與周三美國能源情報署（EIA）公布的原油庫存報告。此外，石油輸出國組織（OPEC）及其減產盟友－即所謂的OPEC＋，將於周二、周三舉行「部長級聯合監督委員會」（Joint Ministerial Monitoring Committee）會議討論新的減產幅度，預料OPEC與俄羅斯可能建議放緩減產力道。

(時報資訊)