那斯達克在昨夜的暴跌，以及全球疫情嚴峻，加州重啟防疫措施，以及美中關係再度緊張，拖累日經上午表現。另油價出現疲軟，避險買盤流向支撐美元。

周二日經225指數晨收跌191.47點或-0.84%，為22593點，午休後擴大跌225點。東證一部指數跌7.53點或-0.48%，為1565點。漁業和森林股、採礦股和服務業股為上午表現最差的分類。

加州州長宣布關閉酒吧，餐廳、電影院、動物園和博物館等停止室內營運，顯示美國疫情趨向嚴峻。

美中關係緊張，美國在周一聲稱，中國在南海大部分海域的資源權益主張是非法的。另國務院官員暗示，川普政府正計畫壓制在美上市的中國企業，因其迴避了美國的資訊揭露原則。

昨夜美股的亞馬遜、微軟和華爾街其他大咖的科技股因為多數科技公司總部所在地加州實施嚴格的封鎖措施，以及美中緊張關係，股價大跌落並拖累那指表現。

日本半導體股追蹤那指表現，愛德萬測試大跌2.72%，螢幕控股(Screen Holdings)跌2.2%，東京威力科創跌1.7%。

其他科技股亦下跌，轉型為富士通跌1.02%，發那科(Fanuc)跌0.29%。

軟銀下跌2.11%。媒體報導軟銀計畫出售安謀持股，或安排其分拆上市。

(時報資訊)