大陸對東協進出口延續增長態勢，東協成為第一大貿易夥伴。上半年，對東協進出口2.09兆元（人民幣，下同），增長5.6％，占外貿總值的14.7％。

上半年，大陸對歐盟進出口1.99兆元，下降1.8％；對美國進出口1.64兆元，下降6.6 ％。此外，對一帶一路沿線國家進出口4.2兆元，微降0.9％，降幅比整體低2.3個百分點。

上半年，大陸東部地區外貿進出口11.39兆元，下降4.7％，中西部地區進出口2.38兆元，增長5.7％，占外貿總值的16.7％，比重提升1.4個百分點。

防疫物資、宅經濟產品出口增長較快，機電產品和勞動密集型產品出口降幅均低於總體降幅。

上半年，包括口罩在內的紡織品出口增長32.4％，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增長23.6％、46.4％，宅經濟消費提升帶動筆記本電腦、手機出口分別增長9.1％、0.2 ％。

同期，機電產品出口4.52兆元，下降2.3％，占出口總值的58.6％；紡織服裝等7大類勞動密集型產品出口1.5兆元，下降1.4％，佔比19.4％。

(旺報 )