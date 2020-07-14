大陸國務院新聞辦今（14日）上午召開新聞發佈會，海關總署統計分析司司長李魁文指出，作為新型貿易業態，跨境電商憑藉其線上交易、非接觸式交貨和交易鏈條短等優勢逆勢上揚，為外貿企業應對疫情衝擊發揮了積極作用。據統計，今年上半年，大陸海關跨境電商監管平臺進出口增長26.2％，其中出口增長28.7％，進口增長24.4％。

據央視報導，李魁文表示，在積極支持跨境電商等新型貿易業態有序發展方面，主要實施了三項改革措施：

一是全面推廣跨境電商出口商品退貨監管措施。探索建立高效、安全、快捷的跨境電商出口退貨管道，解決跨境電商出口商品退貨難的問題，全力支持跨境電商出口企業賣全球。

二是開展跨境電商企業對企業，也就是B2B的出口試點。增設9710、9810貿易方式，在北京、天津、南京、杭州、寧波、廈門、鄭州、廣州、深圳和黃埔海關等10個海關開展試點，開啟了規模化賣全球的跨境電商新征程。

三是繼續主動和世界海關組織等國際組織共同研究優化跨境電子商務世界貿易規則，與萬國郵聯、其他國家和地區的海關就多邊資料共用等方面進一步加強合作，共同構建面向全球的高品質跨境電商寄遞服務網路。

(旺報 )