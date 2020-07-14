最新民調顯示，新北市長侯友宜的適任度和滿意度都遙遙領先。對此，資深媒體人吳子嘉直言，侯友宜已然是國民黨的救世主，甚至有綠營高層看到民調，私下跟他說，民進黨2024麻煩了。

《美麗島電子報》13日公布最新民調，就新北市民對「5位政治人物好感度」進行調查，結果以侯友宜76.7%、陳時中66.8%、蘇貞昌38.8%、蘇巧慧21.2%、韓國瑜18.4%，未明確回答有7.3%。至於新北市長適任度，結果顯示，依序為侯友宜82.4％、陳時中36.8％、蘇巧慧12％、韓國瑜10.9％。

若是一對一比較，侯友宜PK陳時中，兩人支持度竟是59％VS.22.2％，若改派蘇貞昌女兒蘇巧慧，侯友宜更是獲得75％的超高支持度，大贏蘇巧慧的8.2％。

對此，吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，這個民調代表一件事，如果侯友宜2022年沒有犯錯的話，一定會連任成功，民進黨內沒人可挑戰他。所以民進黨有高層人士私下和他聯繫，看到這民調就發現侯友宜是民進黨2024「最麻煩」的一件事情，只要這個民調擋不住，侯友宜就會一路上去，民進黨如何擋住侯友宜？

吳子嘉更表示，侯友宜之所以能得到這麼多選民認同，就是因為侯不像國民黨，甚至連綠營或是民眾黨的支持者都支持侯，所以台北市長柯文哲搞不過侯的。

吳子嘉更強調，美麗島民調也有針對侯友宜的政策進行調查，包括治安等不同種類，大約十個問題，侯有五六個項目的支持度都超過五六成，尤其治安這項，到達六成多的滿意度。行政院長蘇貞昌之所以撤職台南市和高雄市警局長，就是因為治安太差，結果侯友宜的新北，市民對治安滿意度達六成，這實在是不可思議。

吳子嘉直言，侯友宜必然是國民黨的救世主，民進黨是不會放過侯的，絕對現在就開始鎖定侯友宜。

(中時電子報)