大陸海關總署14日公佈6月以人民幣計價的出口年增率為4.3％，呈現連續3個月實現正成長，而進口年增率也達到6.2％。整體上半年的貨物貿易進出口總值達到14.24兆元（人民幣，下同）、年減3.2％。

分析近期大陸外貿情勢，大陸海關總署方面觀察上半年外貿進出口表現優於預期。包含6月進出口雙雙實現正成長。從前2季表現來看，在經歷了第1季震盪之後，第2季進出口表現有所回穩。

具體觀察今年第2季的大陸外貿進出口總額為7.67兆元、年減0.2％，但降幅比第1季收窄6.3個百分點。另外單月表現來看，自4月起出口連續3個月實現正增長，其中6月出口增長4.3％，進口增長6.2％。

在14日大陸國新辦發佈會提供的新聞稿也顯示，大陸上半年合計出口7.71兆元、年減幅3％；進口6.53兆元、年減3.3％。

此外，據新浪財經引述大陸海關總署表示，正會同有關部門，研究海南自由貿易港零關稅政策相關清單，並同步研究相關貨物的海關監管辦法，已初步研究形成了《海南自由貿易港口岸佈局方案》。

(旺報 )