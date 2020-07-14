「我想讓爸爸過好日子，弟弟就能安心去當兵！」領有輕度智能障礙手冊的22歲阿豪，即使口語表達能力不流暢，與他人互動也稍嫌害羞，但為了未來可以進到職場工作，在伊甸基金會的協助下，前往異人館新仁店擔任「一日服務員」，認真體驗內、外場清潔工作、吧檯飲料調製及上菜服務禮儀等工作流程。

高中肄業的阿豪，國小時父母親離異，為照顧年邁的阿嬤及阿豪2兄弟，阿豪的父親一肩扛起家中經濟重擔，卻因長期過度勞累身體頻頻出狀況。為減輕爸爸的壓力，並讓弟弟可以安心入伍當兵，阿豪不僅在伊甸心園小作所認真學習各項工作技能，此次更積極報名餐飲服務的職涯實習課程，希望未來可以成功進入職場，用雙手打造自己的人生舞台，並成為爸爸的依靠。

伊甸基金會說，異人館連鎖餐飲為讓身障青年進入職場前，可以深入了解餐飲業職場工作內容及環境，邀請伊甸心園小作所的身障學員們，前往異人館新仁店擔任「一日服務員」，挑戰內、外場清潔工作、吧檯飲料調製及上菜服務禮儀等工作流程。其中，阿豪是這場職涯體驗課程中，最認真、積極的學員，因為他說，「我要當服務生為大家服務，工作賺錢請爸爸和弟弟吃飯！」

異人館連鎖餐飲總經理林岡立表示，從2017年起，異人館即與伊甸基金會合作公益活動，至今已邁入第3年，每年都串連全台門市，號召民眾一起關注身障朋友的未來，除以實際行動陪伴身障青年進入職場圓夢，並希望透過每年的公益活動，讓更多人能進一步認身障朋友的努力與堅持，一起為弱勢朋友加油打氣。

「天生我才必有用」，伊甸基金會台南職重中心主任張雅琪認為，身心障礙青年只要透過專業的訓練，也可以跟每個人一樣擁有自己的一片天，該中心透過職涯課程，讓身障青年了解職務內容及工作上面臨的各項挑戰，希望更多企業提供身障者一個證明自己能力的機會，讓他們可以養活自己，也可以照顧家人。

(中時 )