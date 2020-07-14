經歷一場疫情洗禮後，美股市值排名出現激烈變化，反映了整體經濟結構轉變與投資潮流方向。統計截至2020/7/13收盤，美股市值排名前20大企業半數以上與科技網路相關，4家市值上兆美元企業依序為蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌（字母公司），皆為科技成長股。

比較一年前同期的市值榜單變化，新上榜的5家企業是特斯拉、輝達、英特爾、網飛、威訊電信。掉出榜外的5家企業是往年常踞榜上的埃克森美孚石油公司、美國銀行、迪士尼、思科、美國電話電報公司（AT&T）。

統一投信FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，市值代表的是市場賦予企業的價值，是代表投資人對企業未來成長性的反射。市值前20大企業興衰，亦反應了大多數投資人真金白銀的投票結果。市值能迭創新高的企業，則是主流的共識。美股前20大市值企業於今年3月股災後仍能屢創新高的共有13家，包括：蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、臉書、嬌生、沃爾瑪、特斯拉、聯合健康保險、家得寶、輝達與網飛，其中，電商、雲端、通訊、AI與電動車概念的相關企業占了9家，其餘則為健康醫療與家庭日用相關企業。投資的關鍵，市值已幫你掌握。

進一步觀察產業發展趨勢，今年來股價飆漲258%的特斯拉為電動車龍頭，取代了傳統汽車企業；本身自製內容影片且應用人工智慧提供影音串流服務的網飛，擠下了傳統的娛樂媒體集團迪士尼；繪圖晶片大廠輝達由於在人工智慧領域的領導地位，躍身半導體業者市值王；威訊電信因搶先布局5G，超車原本是全美最巨大的電信商AT&T。

應用新科技做為企業成長加速器，在金融業也看到同樣的趨勢變化，傳統企業如波克夏．海瑟威與摩根大通銀行相較一年前市值萎縮、排名下滑，美國銀行則是掉出市值前20大企業榜外，反觀，威士卡與萬士達卡這兩家電子支付企業因發展Fintech金融科技，市值仍較一年前成長。

(時報資訊)