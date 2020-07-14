2020年迎來5G元年，在科技大廠相繼推出5G產品之際，各家半導體廠商無不瘋搶訂單、增強營運動能，包括行動處理器巨頭高通（Qualcomm）與台灣IC設計大廠聯發科之爭，全球晶圓代工龍頭台積電拿下蘋果、華為的5G處理器訂單，南韓科技大廠三星電子在IDM模式下推出自家5G產品，但處理器巨頭英特爾(Intel)卻仍陷在產能不足的困境，就有分析師建議，英特爾是該找台積電協助了。

據《Barron`s》報導，分析師Christopher Danely對英特爾股票評級給予「賣出」，並建議做空，理由包括英特爾與AMD大打價格戰，英特處理器售價可能壓低，導致英特爾獲利減少，其二，就是若疫情逐步獲得控制，將有更多人回到辦公室上班，PC與資料中心伺服器業務將受到打壓。

Christopher Danely認為，英特爾在處理器製程上面臨麻煩，最後很有可能傾向跟台積電購買產品服務。英特爾並沒有跟上從3月底以來的美股漲勢，目前該公司本益比僅為11.36倍，為費城半導體指數第二便宜個股。

《金融時報》日前報導指出，英特爾去年獲利達210億美元，比台積電、Nvidia、AMD等廠商合計獲利多出40%，加上英特爾大力解決10奈米製程研發問題，並投入資金研發7奈米製程，希望能在技術上在明年追上台積電。

晶片前AMD主管、半導體分析師Patrick Moorhead認為，要是英特爾10奈米製程符合預期，英特爾仍有望再起，況且英特爾業務已經跨出PC處理器，涉足資料中心伺服器、記憶體、網通晶片以及繪圖處理器(GPU)等。

(中時電子報)