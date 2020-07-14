大陸A股三大指數14日集體低開，滬指低開0.24％、深成指低開0.2％、創業板指低開0.44％。之後三大指數全線下跌，個股跌多漲少，但漲停個股超90檔。根據網易財經報導，截至午間收盤為止，滬指跌1.10％、報3405.30點；深證成指跌1.68％、報13911.49點；創業板指數跌1.96％、報2832.87點，同時滬深兩市成交額突破1兆元（人民幣，下同），這也是連續9個交易日突破兆元。

聚焦到各板塊方面，包含軍工、三沙概念、旅遊等板塊漲幅居前；但光刻膠、ETC、有色黃金、晶片概念、電子半導體等板塊跌幅居前。同時統計到上午11點30分為止，北向資金淨流出113.95億元，滬股通淨流出34.88億元，深股通淨流跌79.07億元。

中金公司分析表示，A股市場情緒高漲、日換手率達到5％以上的歷史警戒水準，可能表明短期市場有波動加大的風險。但本輪市場上漲到目前為止仍具有基本面的支持，之後需要密切關注一些積極因素是否會進一步強化樂觀預期、推動資金入市。

(旺報 )