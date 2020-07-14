雖然英國首相強森在今年1月初一度同意讓大陸電信巨擘華為有限度參與英國5G建設，不過在美方持續施壓與遊說之下，加上北京剛通過香港國安法，讓強森對陸態度驟變轉硬，恐不顧英國電信業者「踢掉華為網路恐會中斷」的警告，預計將於當地時間14日宣布禁止華為參與5G建設，也意味英國與華為長達20年的關係即將告終，外傳北京也將祭出相對報復手段。

綜合路透社與《每日郵報》報導，強生14日上午將主持國家安全委員會（NSC）會議，討論華為問題，數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）稍後將在下議院公布相關決定。

雖然英國1月同意讓華為在英國5G網路建設扮演有限角色，限制其參與核心網路部分，但在美針對華為供應鏈祭出新制裁後，並將其列為國家安全威脅，促使英政府態度大轉彎，除了全面禁止華為參與5G外，甚至要求其在2025年前全面退出英國。倫敦當局認為，美國對晶片科技的最新制裁，影響華為未來是否仍為可靠供應商的能力。

不過，為華為客戶之一的英國電信（BT Group）集團執行長揚森（Philip Jansen）13日警告，在10年內做到完全排除華為設備並不可能，就算只是移除5G網路中的華為設備，起碼也需5至7年時間，否則恐怕面臨。而同為華為客戶的伏德風集團（Vodafone Group）也警告，移除所有華為裝置恐須耗費「數十億」英鎊。

雖然華為13日也與數位化、文化、媒體和體育部官員以及英國國家網路安全中心官員討論相關問題，但即使華為力挽全面遭禁命運，但據與會的官員透露，會議結果不會讓華為很高興。

陸駐英國大使劉曉明先前也警告，若英國將大陸視為有「敵意」國家，並以此決定是否在英國的5G網絡中使用華為技術，那麼英國將「承擔後果」；對此，英國相關部長也透露，已有面對北京報復的心理準備。

(中時電子報)