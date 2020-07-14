豆腐超健康，但你選的卻是假的豆腐！！根本不是豆腐的豆腐【營養師有樺要說】

許多人在吃火鍋或滷味時，喜歡加百頁豆腐，誤以為吃下肚的是「豆腐」，較其他食材健康，不過營養師透過YouTube影片還原百頁豆腐真面目，幾乎整塊都是油！有網友一看驚呆，直喊：「不敢吃了」。

營養師簡鈺樺在YouTube影片中指出，在眾多豆腐種類中，營養師最忌諱的就是百頁豆腐，因為每100公克的熱量高達215大卡，比其他豆腐高出4到5倍，而且油脂比例非常高，每100公克約有17公克是脂肪，「幾乎整塊都是油」。

網友一看驚呆，紛紛留言「超好吃，原來是油？！」、「真的是以前不懂，後來知道也不敢吃了」、「今天才知道，我看滷味攤這個賣很好耶」。

此外，簡鈺樺也提醒，凍豆腐或三角油豆腐，因為特別容易吸附湯汁及調味料，也會在不知不覺中吃下高鈉及過多熱量；建議大家盡量選擇未加工的豆腐，才能真正攝取到優質的蛋白質及大豆異黃酮。至於像「芙蓉豆腐」、「雞蛋豆腐」，因黃豆成分可能非常少，甚至沒有，而且裡面可能會加調味、柴魚等，也不屬於真正的豆腐類別。

(中時電子報)