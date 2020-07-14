北市文化大學大典館去年爆出違建爭議，北市府列管為待拆違建，並要求文大校方今年6月30日前改善，但校方仍未改善，據傳台北市長柯文哲本欲安排行程親自上門貼封條查封，卻被市府官員勸退，同意展延改善期，遭質疑態度轉彎、護航，對此，北市建管處澄清絕無護航，全案已送交違建爭議處理委員會審議，7月28日開會討論再給文大多少改善期限。

文化大學大典館去年2月發生火警，造成2學生一度命危，事後被爆出該棟8樓建築原先只有5層樓，卻在6、7、8樓新增違建，被北市建管處也認定建物屬既存違建，列入待拆，並要求校方今年6月30日前改善。

不過，原本違建限期改善應是所有權人須自行拆除，但建管處為文大另尋解方，建議校方可買古蹟容積或拆舊校舍做容積移轉，藉此讓容積率符合規定，增建的3層樓違建就能透過補照合法化。

今年6月30文大大典館補照期限到期，校方仍無改善方案，原依規定須查封拆除，但建管處卻將案子轉送「違建爭議處理委員會」，打算展延文化大典館的改善期。

據悉，柯原本不同意讓大典館改善期「展延」，甚至還安排市政行程，要帶著媒體前往文大親自貼封條，但最後疑似在內部多名官員勸說下作罷。

建管處發言人洪德豪表示，建管處絕無護航，文大大典館為待拆違建，校方在拆除前提出調處，是法定權益，全案已轉送違建爭議處理委員會審議，預計28日會開會討論再給文大多少改善期限。

(中時 )