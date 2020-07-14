李男駕車北區中清路、五權路時，遭搶快的蔡姓男子撞上。（民眾提供／馮惠宜台中傳導）

台中市29歲蔡姓駕駛14日凌晨1點開車自小客沿公園路往中清路方向行駛，行經北區中清路與五權路口疑似搶快，撞上沿中清路左轉五權路方向行駛42歲李姓駕駛銀色自小客，還撞上停等紅燈36歲劉姓駕駛黑色自小客，三車撞成一團，幸好僅蔡男右腳和胸部受傷，警方獲報後也到場對3名駕駛進行酒測，三人都未有酒駕情事。

這起車禍發生在14日凌晨1點多，蔡男開車自小客沿公園路往中清路方向行駛，行經北區中清路與五權路口當時紅燈已亮起變成左轉燈，但蔡男仍直直駛，也撞上沿中清路左轉五權路方向行駛李男駕駛的自小客，蔡男的自小客也撞上在五權路停等紅燈劉男駕駛的自小客。

車禍發生後蔡姓男子右腳、胸部受傷，但未送醫，車上3名乘客都受到臉部、頭部及腳部輕微擦挫傷，都送往醫院急診就醫，而另兩名駕駛都未受傷；車禍原因仍待警方釐清。

警方呼籲，行車應遵守行車秩序，切莫因一時僥倖心態而違反標（號）誌（線），行車搶快易造成意外事故，損人不利己。

(中時 )