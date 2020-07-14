中油宣布，全台自營加油站人工加油服務區15日起提供電子支付及第三方支付服務；消費者可使用LINE Pay(含LINE Pay Money)、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶及橘子支付等行動支付APP，加油消費時主動出示行動支付付款碼供加油站服務人員掃描讀取，即可輕鬆完成支付，享受便捷的加油支付體驗。

中油目前規劃先行於全台600餘座自營加油站開放電子支付及第三方支付服務，並將陸續擴展至加盟站使用。

中油表示，順應趨勢及因應消費者交易型態改變，公司致力推動多元支付服務以貼近民眾使用習慣。目前加油站除可使用信用卡、電子票證、中油捷利卡及NFC行動支付等服務外，去年11月推出自有加油行動支付工具─「中油Pay」以整合中油聯名卡、會員卡及儲值卡等功能；截至目前為止，非現金交易比例已逾60％，成長快速。

為進一步提供民眾支付交易多元選擇及完善加油行動支付服務，中油今年更與LINE Pay(含LINE Pay Money)、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶及橘子支付等行動支付APP合作導入台灣中油加油站使用，開放上線服務期間，各行動支付業者將不定期提供眾多優惠回饋，相關資訊請詳閱各APP公告資訊。

(工商 )