國民黨革實院長羅智強今天在臉書發文，質疑行政院長蘇貞昌的三女兒蘇巧純擔任創意總監的「二三設計（23Design）」，在2020選舉從蔡英文總統、大姐蘇巧慧的政治獻金賺走766萬元，但二三設計也幫蘇貞昌打2018年市長選舉，卻沒有蘇貞昌的政治獻金紀錄，而選後44 天，二三設計就拿到行政院1000萬元標案。他認為蘇貞昌必須給台灣人民一個交代。

羅智強發文說，爸爸當院長，姐姐當立委，妹妹做什麼呢？負責當政治獻金的「出口」。

他說，光是2020選舉，蘇貞昌三女兒的「二三設計」，從姐姐的選舉入帳586萬，從蔡英文的選舉入帳180萬，總共766萬，好棒棒！當然，蘇巧慧跟蔡英文的政治獻金，想要給誰花，他也懶得管。但他要質疑的是，二三設計也幫蘇貞昌打2018年的市長選舉，卻完全沒有蘇貞昌政治獻金的支出紀錄；而選舉結束44天後，二三設計就拿到行政院一千萬元的標案，天底下有這麼巧的事？

羅智強說，蘇貞昌是不是用自己的影響力，拿行政院的標案，來還女兒競選時候的幫忙？身為行政院長，蘇貞昌必須給台灣人民一個交代。過去，蘇貞昌的解釋是，「二三設計得標日期是2019年１月7日，而他是在1月14日才就任行政院長，所以她女兒得標案，跟他沒有關係。」

「講這種話，真的是笑死人。」羅智強指出，2019年1月7日，蘇貞昌的女兒，蘇巧慧的妹妹，去投行政院的標案，當時民進黨會不知道她跟蘇貞昌的關係，會不知道蘇貞昌已經內定行政院長？

羅智強酸諷，又要作官，又要拿標案，立委女兒救駕爸爸院長，爸爸院長把功勞都做給立委女兒，另一個女兒再來賺標案、選舉錢，這就是民進黨的「蘇家天下」！

(中時 )