據研究發現，秋冬季期間台灣中南部天氣相對穩定，局地環流的海陸風溫差明顯，給了污染物往內陸傳輸的機會，田中無人機觀測結合氣象局及環保署地面監測資料，得出了逆溫層造成局部地區空污濃度上升等微氣象科學論點。

國立中央大學大氣科學系副教授王聖翔表示，過去環保署及氣象局在全台岸置了許多氣象觀測站，因此構築了完善的氣象觀測網，然而氣象觀測網僅代表二維觀測，其中田中氣象站位於中部觀測點的中間點，遂以無人機上搭載微型感測器做垂直剖面的觀測，讓局部地區微氣象的資料能夠完善。

根據環保署資料統計，冬天高壓東移到太平洋時，高壓迴流會帶來西風及西南風，在這樣的環境風場下及中央山脈阻擋之下，造成西半部污染物容易累積，而「局地環流」的海陸風造成的逆溫層對空氣對流有強烈的抑制作用，十分不利於大氣污染物的消散。

王聖翔指出，本次田中大氣垂直觀測發現，白天氣團容易累積在山麓地區，造成田中的PM2.5濃度上升，傍晚入夜後因海風減弱陸風興起，逆溫層高度降至300公尺左右，氣柱高度壓縮後PM2.5濃度持續增高，因此夜晚平地的PM2.5濃度較白天來得高，一直到隔天白天垂直對流層啟動，空氣污染物才逐漸消散。

王聖翔強調，在過去文獻中還沒有連續48小時垂直觀測的紀錄，是本次2020年2月24日至25日的長時間觀測是很特別的嘗試。

氣象局第二組組長李育棋說，田中只是第一站，希望未來4年內將推展到全台氣象站，不過飛行高度超過1500公尺涉及空域申請，這部分會和民航局持續研商。

(中時 )