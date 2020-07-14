花蓮松園別館是花蓮重要的歷史文化景點之一，館內環境清幽，受許多遊客喜愛。（羅亦晽攝）

花蓮松園別館是花蓮重要的歷史文化景點之一，獨特的歷史日式建築，加上園區內百年松樹林立，每年吸引大量遊客前往爭睹。館方人員在13日上午發現，園區內的昆蟲裝置藝術被破壞，甚至連瓢蟲的眼睛也被利刃挖走，館方目前已報警處理，並表示會「零容忍」譴責脫序行為者。

入園的遊客看到昆蟲慘狀訝異地表示，怎麼會有人如此沒有公德心，松園別館長羅曼玲表示，13日上午同仁發現昆蟲裝置藝術的螢火蟲、獨角仙和瓢蟲被人破壞，原本以為是野狗亂咬，細看才發現被破壞的是泡棉表面，而且多處有看起來像利刀割毀的直線垂直痕跡，而且瓢蟲的眼睛也被挖走一顆，感覺就是刻意破壞。

館方目前已報警處理，表示會「零容忍」譴責脫序行為者。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

松園別館長羅曼玲表示，原本以為是野狗亂咬，細看才發現是被人用利刃割毀。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

羅曼玲說，破壞者可能在12日晚間到隔天凌晨，從旁邊樹籬進入後開始破壞，加上館內監視器沒拍攝到嫌疑人士，目前已經報警處理，絕對會以「零容忍」的態度譴責脫序行為，要求賠償，同時也會增加園區的巡查時間。

羅曼玲說，目前修復有一定難度，這種蓄意破壞的行為，破壞了大家長期守護的松園別館。藝術品是無價的，法律是人類行為的最低道德標準，公德心就是一個人品德的最佳量尺，類似這樣欠缺公德心的行為，都為城市的公德水準，標記了不光采的符號，也為破壞者烙下黯黑的印記。

松園別館位於美崙山台地上，可俯瞰花蓮市區和太平洋。（羅亦晽攝）

松園別館位於美崙山台地上，環境清幽，遊客可俯瞰花蓮市區和太平洋，是花蓮市區重要的歷史文化景點，更是學校舉辦教外教室的最佳地點之一，但沒想到卻遭人惡意破壞。館方也呼籲民眾共同來維護，讓松園別館將繼續為大家守護這片文化的紀憶，將守護的精神傳承，並讓大眾帶回美好的體驗和回憶。

(中時 )