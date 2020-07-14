台灣正式進入5G時代，但處於5G初期，市面上的機款選擇有限，且多是動輒3~4萬元的旗艦機，三星打破市場，宣布旗下暢銷機款Galaxy A51和Galaxy A71，推出5G新版本，售價16990元、19900元，直搗5G中階機市場。

三星Galaxy A51與A71在台灣中階機市場相當熱銷，連續三個月登上台灣手機銷售排行Top10，故三星趁勝追擊，挾台灣5G上路，在台正式推出Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G。

三星表示，在5G技術支援下，Galaxy A51 5G與Galaxy A71 5G能讓使用者以超快上傳與下載速度告別延遲，且大螢幕讓使用體驗更加升級，Galaxy A51 5G搭載6.5吋Super AMOLED O極限全螢幕 Galaxy A71 5G則以6.7吋Super AMOLED Plus O極限全螢幕，讓消費者置身影像及遊戲世界、感受沉浸式體驗，兩款裝置皆具備4500mAh超長續航力電池，Galaxy A51 5G並支援15W、Galaxy A71 5G支援25W快速充電功能。

Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G的超強4+1鏡頭，分別搭載4,800萬像素與6400萬像素主鏡頭，另外，內建128GB ROM大容量，並支援Micro SD額外擴充容量至1TB。

三星Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G將於7月下旬起陸續於全台通路正式上市，Galaxy A51 5G將推出冰礦粉、冰礦白及冰礦黑3色，建議售價16,990元，Galaxy A71 5G將推出冰礦藍、冰礦銀及冰礦黑3色，建議售價19,990元。

(時報資訊)