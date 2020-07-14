是德科技宣布，智易(3596)採用其5G測試平台，加速驗證固定無線存取(FWA)應用所需的用戶端設備(CPE)。

智易藉由使用是德5G無線測試平台，可支援5G固定無線存取市場的成長，預料從2019到2026年，5G固定無線存取市場的年複合成長率將達到97%，整體銷售金額將於2026年提高到460億美元以上。推升這波成長的主因為家庭和產業對高速、寬頻和低延遲連網的需求，例如智慧工廠正加速部署機器對機器物聯網(IoT)應用。

是德通訊解決方案事業群資深總監曹鵬表示，公司積極支援正持續成長的5G裝置生態系統，以協助其更快部署增強型行動寬頻通訊(eMBB)服務所需的用戶端設備(CPE)，高速無線連網應用的效能，取決於基礎設施和裝置本身的效能，因此這些裝置必須接受嚴格測試，確保它們符合5G、4G LTE和Wi-Fi的最新標準。

是德全力協助智易打造5G產品，以便在都市、郊區和農村提供增強型固定寬頻服務，有了是德5G裝置測試解決方案，智易得以輕易地驗證商用5G CPE中的數據機、射頻收發器、射頻前端(RFFE)和天線模組。

智易5G產品線產品經理杜埜表示，在是德協助下，智易可提供完整的端對端解決方案，讓消費者能在家使用可靠的寬頻網路。現在智易可以驗證包含5G在內的不同連網裝置的效能，帶給客戶無縫的無線連網體驗。

(時報資訊)