立法院今天將審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠一早就爆發推擠衝突，藍委突破重圍近到議場內破壞設備，杯葛議事進行，最終陳菊無法上質詢台備詢提前搭車離開。民進黨團隨即召開記者會，批評國民黨選擇暴力，用衝突方式放棄審查機會，甚至還縱容助理加入議事衝突，表達遺憾並嚴厲譴責，要求公開蒐證畫面查出施暴人士的身分，付出法律代價。

民進黨團幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱、副幹事長郭國文、何志偉中午舉行記者會，譴責國民黨拋棄憲政義務，破壞立院審查，鄭運鵬說，為避免每個議事程序暴力衝突打架，從昨天早上8點起甲級動員，輪班駐守在議場4個門，國民黨半夜發起衝突，破壞議場設備不讓陳菊上台，顯然國民黨沒有自信可以在質詢台上把陳菊問倒，所以選擇暴力衝突，非常遺憾。

郭國文痛批藍營，陳菊是以監察院長被提名人身分受邀到立法院備詢，想不到藍營用武鬥杯葛，放棄審查義務跟權利，用怯懦的方式阻擋，卻勇於用武力凸顯荒謬不合理，希望國民黨適可而止，讓後面議程及人事權投票順利完成。

陳菊雖今受到藍營杯葛無法上台報告並備詢，民進黨團規劃按照原訂議程走，本周五進行監察院人事同意權投票，被質疑程序不完備，甚至民眾黨團要求進行人事同意權投票時，陳菊應再赴立院備詢一次。

對此，鄭運鵬說，立院不管進行考試院、監察院人事權案處理時間都排定，國民黨製造衝突破壞答詢台，還剪斷電線導致無法進行答詢，民眾黨講風涼話很輕鬆，應該是譴責國民黨團。

鍾佳濱也說，哪有考試時間都訂好了，考生在時間內不用作答，時間到後卻喊著要補考的道理，今天放棄答詢破壞職權的人是國民黨，民眾黨無法答詢要譴責國民黨破壞時段，損失要找國民黨討。

(中時 )