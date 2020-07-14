Uber Eats 今（14）日宣布與連鎖藥妝龍頭屈臣氏，及全台知名母嬰用品連鎖藥局丁丁藥局成為合作夥伴，在平台既有的美味優食與生鮮外送之外，擴大外送版圖至美妝保養、日用品、保健品與母嬰用品等，讓消費者透過 Uber Eats 也能輕鬆選購上千件精選的優質商品，並能於30分鐘快速到手，滿足生活中不同使用需求與情境。

即日起至7/31，在 Uber Eats App 輸入優惠序號「補貨一夏」，於屈臣氏、丁丁藥局及指定生鮮雜貨賣場訂購商品，消費者可享4次消費滿499元現折100元優惠。

根據 Uber Eats 觀察，消費者日益仰賴電子商務解決日常和臨時的生活所需的模式已經是常態。在疫情後的新生活更是讓愈來愈多人離不開不出門就可以輕鬆取得所需的新消費型態。下班後的臨時約會，可以緊急訂面膜、開架彩妝等用品美麗赴約；另外，衛生紙、衛生棉等家中日常必需品，突然用盡、又不方便出門的窘境的時刻，外送平台將成為消費者的最佳神救援。除此之外，針對像是奶粉、尿布等體積龐大、沉重的日常用品，透過外送平台也可省去消費者親自走路搬運的麻煩。

Uber Eats 台灣區總經理李佳穎表示，Uber Eats 希望能成為消費者的飲食和生活日用品的一站式消費平台，因而除了讓美食外送持續深入城市各角落，也逐步擴展平台上生鮮、日用品、藥妝品等每日生活所需用品的多樣性。屈臣氏以及丁丁藥局都是所屬產業的龍頭，並且擁有無數受歡迎的商品，而透過上架在 Uber Eats 平台，也可以讓消費者透過一個很直覺使用經驗的App，和可靠的科技營運協助，及合作貨運業者、還有外送合作夥伴之合作，讓消費者在30分鐘內取得訂購的商品。Uber Eats 將持續優化平台購物體驗，給予消費者更完整面向的外送服務。

屈臣氏表示，屈臣氏近幾年持續發展 O+O（Online + Offline），致力於成為全通路的健康與美麗領導品牌，亦發現消費者對於網購商品快速到貨的需求，希望透過和 Uber Eats 及其相關合作夥伴之合作提供快速便利外送服務，把容易有臨時需求的美妝、保養、生活用品快速送到消費者手上。

Uber Eats 與屈臣氏合作，首波全台81間門市上線，在前期協助屈臣氏串接 POS 系統，並且在短時間將超過千件優選商品上架至 Uber Eats 平台。豐富的商品種類包含開架彩妝、護膚、醫美、髮類、保健、生活用品、獨家品牌等人氣必敗精選商品，供消費者自由擇購。

Uber Eats 與丁丁藥局的合作，則與72間門市配合上架165樣商品，包含店內熱銷的奶粉、嬰幼兒紙尿褲、幼兒副食品，以及其他保健食品、即飲營養品、醫學美容用品、濕紙巾、成人紙尿褲等，讓家中有嬰幼兒、年長者看護需求的消費者，無需分心購物。一上線即看到在嬰幼兒紙尿褲、幼兒奶粉和醫學美容用品的熱銷。

(工商 )